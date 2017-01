क्राइस्टचर्च टेस्ट: शाकिब ने झटके 3 विकेट, कीवी टीम मुश्किल में

क्राइस्टचर्च, एजेंसी

First Published:21-01-2017 08:20:29 PM

बांग्लादेश के सबसे सफल हरफनमौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने हेगले ओवल मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को तीन विकेट लेकर मेजबान न्यूजीलैंड को संकट में डाल दिया है। बांग्लादेश की पहली पारी 289 रनों पर समेटने के बाद किवी टीम ने स्टम्पस तक 260 रनों पर ही अपने सात विकेट गंवा दिए हैं। दिन का खेल खत्म होने तक हेनरी निकोलस 56 रन बनाकर विकेट पर जमे हुए हैं। दूसरे छोर पर निकोलस के साथ टिम साउदी चार रन बनाकर खड़े हुए हैं। बांग्लादेश के लिए 59 रनों की पारी खेलने बारे शाकिब ने गेंदबाजी आक्रमण की भी आगुआई की और मिशेल सैंटनर (29), बीजे वॉटलिंग (1) और कोलिन डे ग्रांडहोम (0) को दो ओवरों के अंतराल पर पवेलियन पहुंचाया। शाकिब ने सैंटनर को 67वें ओवर की चौथी गेंद पर पगबाधा करवाया। इसके एक ओवर बाद 69वें ओवर की तीसरी और आखिरी गेंद पर वॉटलिंग और कोलिन के विकेट लेकर किवी टीम को संकट में डाल दिया। इससे पहले किवी टीम की सलामी जोड़ी जीत रावल (16), टॉम लाथम (68) ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े। इस्लाम रब्बी ने इसी स्कोर पर रावल को आउट किया। टीम के खाते में दो रन ही जुड़े थे कि कप्तान केन विलियमसन (2) को भी रब्बी ने अपना शिकार बनाते हुए किवी टीम को अचानक सकते में डाल दिया। लाथम और रॉस टेलर (77) ने टीम को 150 का आंकड़ा पार कराया। 111 गेंदों में 11 चौके मारने वाले लाथम 153 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौटे। टेलर को मेहेदी हसन मिराज ने आउट कर बांग्लादेश को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी पारी में 103 गेंदों में सात चौके और दो छक्के लगाए। यहां से निकोलस और सैंटनर ने पांचवें विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी करते हुए टीम को 250 का आंकड़ा पार करवाया। उम्मीद थी कि किवी टीम यहां से अच्छी बढ़त ले लेगी लेकिन शाकिब ने तीन विकेट लेकर उसे बैकफुट पर धकेल दिया। शाकिब के अलावा रब्बी ने दो विकेट लिए जबकि मिराज और तस्कीन अहमद को एक-एक विकेट मिला। IPL की वजह से सुधरी डेथ ओवर की बॉलिंग: भुवनेश्वर कुमार मैक्ग्रा का चौंकाने वाला बयान, 'तेंदुलकर भी कर चुके हैं स्लेजिंग'

