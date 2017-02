पाक क्रिकेटर अफरीदी ने कश्मीर मुद्दे पर दिया बयान, कहा...

पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच के तनाव को खत्म करने की गुजारिश की है। उन्होंने कश्मीर पर बात रखते हुए कहा है कि कश्मीर की समस्या को जल्दी सुलझाना जरूरी है।

अफरीदी ने ट्विटर पर लिखा है, 'कश्मीर कई दशक से बर्बरता का शिकार हो रहा है। अब समय है कि इस कश्मीर की समस्या को सुलझाया जाए। क्योंकि इस बर्बरता के कारण अनगिनत लोगों की जान जा चुकी है।'

Kashmir has been suffering from brutality since past many decades.its high timethis issue shd be resolved which has taken infinite lives.1/2