T20 World Cup: भारतीय ब्लाइंड टीम से बोले शाहरुख, करना चाहता हूं HUG

शाहरुख खान ने भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी है। शाहरुख ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'अभी सुना भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। मैच देख नहीं सका। यह कितना शानदार और प्रेरणादायक है। खिलाड़ियों मैं आपसे मिलकर आपको गले लगाना चाहता हूं।'

Just heard India won the T20 Cricket World Cup. Couldn’t watch the match. How awesome & inspiring is that. Boys I want to meet u & hug u