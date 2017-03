बुरी तरह फंसे संजय: सचिन से पंगा लेना पड़ा भारी, फैन्स ने लगाई क्लास

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने अपनी एक पुरानी फोटो में सचिन तेंदुलकर को टैग किया है, जिसके बाद सचिन के फैन्स लगातार संजय मांजरेकर पर हमला किए जा रहे हैं।

दरअसल, संजय ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो समुद्र किनारे खड़े हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, '90 के दशक में ली गई इस फोटो में हम अपने बाइसेप्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।' उन्होंने आगे लिखा है, क्या ये फोटो थोड़ी ऑफ सेंटर नहीं है ? मुझे लगता है, वह (सचिन) बल्ले के साथ ज्यादा अच्छे हैं, फोटोग्राफर सचिन तेंदुलकर।'

Trying to show off our biceps in the 90s. Pic off centre isn't it ? He was better with the bat I guess, the photographer, Sachin Tendulkar. pic.twitter.com/Oaz4Qvn9AP — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) March 21, 2017

संजय का यह कैप्शन सचिन के फैन्स को बिलकुल पसंद नहीं आया। उनके एक फैन ने लिखा है, 'इस फोटो की सबसे अच्छी चीज है इसके फोटोग्राफर। दुखद मगर यही सही है।'

INDvsAUS: हैंड्सकॉम्ब ने रांची टेस्ट को बताया सबसे मुश्किल टेस्ट

@sanjaymanjrekar the best part of this picture is the photographer. Sad but true — Aditya Chandel (@adityaishere) March 21, 2017

एक दूसरे फैन ने लिखा है, 'सचिन ने राइट में फोकस किया है, जिसका मतलब है आप उनके मेन सबजेक्ट नहीं थे।'

स्पोर्ट्स-स्टार: क्रिकेट और अन्य खेल से जुड़ी 10 बड़ी खबरें और गॉसिप

@sanjaymanjrekar he focused it right, although you were not his main subject — $hubham (@shubhamrakhecha) March 22, 2017

एक और कमेंट में लिखा है, 'कभी भी एक अच्छे क्रिकेटर के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। आप उनके सामने स्टैंड भी नहीं रखते। उनके बारे में बुरा कहना बंद किजीए।'

आगे की स्लाइड में देखें, बाकि कमेंट्स