सचिन तेंदुलकर ने विराट के बल्ले को लेकर दिया बयान, बोले...

सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक जमाने पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की जोरदार तारीफ की है। कोहली ने लगातार चौथी टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक लगाया है और तीन-तीन दोहरे शतक जमाने वाले महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डॉन ब्रेडमैन एवं राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भारतीय कप्तान ने 246 गेंदों पर 24 चौकों के साथ 204 रनों की पारी खेली। उन्होंने इससे पहले 2016 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के खिलाफ 200, इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 211 और मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 235 रन बनाए थे।

तेंदुलकर ने फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी की तारीफ करते हुए टि्वटर पर लिखा, 'आपके बल्ले के बीचों बीच दिखने वाला निशान बताता है कि आप कितनी बेहतरीन लय में हैं, आपको स्कोरबोर्ड देखने की जरूरत नहीं है। भगवान करे कि आपका बल्ला हमेशा ऐसे ही दिखे।'

The sweet spot on your bat speaks about the awesome form you are in, don't need scoreboards.May god always keep your bat like that @imVkohli pic.twitter.com/zSgLgTeTYY