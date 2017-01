VIDEO: जाकिर के साथ संगीत की महफिल में उतरे मास्टर ब्लास्टर

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन साथ में जुगलबंदी करते दिखे। इस बार सचिन क्रिकेट के मैदान को छोड़कर संगीत की महफिल में दिखे। मुम्बई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सचिन और जाकिर ने अलग-अलग साजों पर जुगलबंदी कर सबको हैरान कर दिया।

