199 और 303* के बाद राहुल और करुण ऐसे हुए फेल कि...

विशाखापट्टनम, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:24-12-2016 09:00:25 AM Last Updated:24-12-2016 09:08:06 AM

अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और इ्सका एक उदाहरण शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी के एक क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान देखने को मिला। कुछ दिन पहले ही चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 199 और नॉटआउट 303 रनों की पारियां खेलने वाले लोकेश राहुल और करुण नायर इस मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुए। कर्नाटक की पूरी टीम भी उतने रन नहीं बना सकी, जितने इन दोनों ने अकेले इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुए रणजी क्वार्टर फाइनल मैच में राहुल 4 और करुण 14 रन बनाकर आउट हुए। कर्नाटक की पूरी पारी 88 रनों पर ही ऑलआउट हो गई। तेज गेंदबाज अश्विन क्रिस्ट के करियर की बेस्ट गेंदबाजी से तमिलनाडु ने कनार्टक को 88 रन पर समेटने के बाद चार विकेट पर 111 रन बनाकर 23 रन की बढ़त बना ली। Loading... तमिलनाडु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद अश्विन (31 रन पर छह विकेट) और टी नटराजन (18 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने कनार्टक की टीम 37.1 ओवर में ही ढेर हो गई। कनार्टक की ओर से मनीष पांडे ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: ranji trophy 2016-17 ranji trophy kl rahul karun nair tamil nadu vs karnataka cricket india 2016

From around the Web