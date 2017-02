गुरमेहर कौर विवाद में फंसे रणदीप ने कहा-हमें भी हंसने का अधिकार है

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वामपंथी छात्र संगठनों के झगड़े के बीच क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके चुटकी ली थी। उन्होंने करगिल युद्ध में मारे गए एक सैनिक की बेटी गुरमेहर कौर की फोटो की कॉपी करते हुए अपनी एक फोटो शेयर की थी। सहवाग के इस ट्वीट पर बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने प्रतिक्रिया में कुछ स्माइली पोस्ट की थी।

इसके बाद सोशल साइट्स पर रणदीप हुड्डा और वीरेंद्र सहवाग की निंदा की जाने लगी। अब रणदीप हुड्डा ने सफाई देते हुए अपने फेसबुक पर एक बड़ा पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, 'वीरू और मैं सिर्फ मजाक कर रहे थे इसे बेवजह बढ़ाया जा रहा है।'

सहवाग ने फिर ट्वीट से मचाई खलबली, रामजस विवाद पर दिया धाकड़ जवाब

VIDEO: ऑस्कर बैक स्टेज में टकीला शॉट लगाकर एन्जॉय करती दिखीं प्रियंका

बता दें कि इस विवाद को लेकर कारगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने विरोध के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुना। गुरमेहर ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने अपने हाथ में एक तख्ती ली हुई है, जिसपर लिखा 'मैं डीयू की छात्रा हूं, मैं एबीवीपी से डरी नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, देश का हर स्टूडेंट मेरे साथ है।' एक और तख्ती में उन्होंने लिखा 'पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, युद्ध ने मारा है।'

Sad, from you, Viru & Randeep, big-hearted stars. Nobody's patriotism needs certificates & hers has stamp of her father's supreme sacrifice https://t.co/6UAc98i2tH

@ShekharGupta @virendersehwag what's sad is that the poor girl is being used as political pawn and it seems you are a party to it ..