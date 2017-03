3rd TEST: विजय ने कहा, पुजारा की दबाव झेलने की क्षमता से हुई आसानी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:18-03-2017 08:11:59 PM

भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने कहा कि शतकवीर चेतेश्वर पुजारा की दबाव झेलने की काबिलियत से अन्य बल्लेबाजों के लिये अपना नैसर्गिक खेल खेलने में आसानी हो जाती है। पुजारा ने पूरे दिन बल्लेबाजी की और वह 130 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं जिससे भारत ने तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक छह विकेट गंवाकर 360 रन बना लिये और वह ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 451 रन से 91 रन से पिछड़ रही है।



पुजारा की तारीफों के पुल बांधते हुए विजय ने कहा, पुजारा काफी दबाव लेता है। उसका खेल इस तरह का है कि आप उस पर निर्भर रह सकते हो और अपना नैसर्गिक खेल सकते हो। यह साथ-ही-साथ चलता है। हम दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं इसलिये टीम को मदद मिली।



विजय और पुजारा ने पहले सत्र में दूसरे विकेट के लिये 102 रन जोड़े और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी का डटकर सामना किया। 3rd Test: रांची टेस्ट में विराट के साथ धौनी की भी इस तरह बढ़ी डिमांड उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अभी मैच में बराबरी का मौका है। अगर हम लक्ष्य के करीब पहुंच गये और अगर हमने बढ़त बढ़ा ली तो यह अच्छा मैच होगा। सच कहूं तो वे काफी कसी गेंदबाजी कर रहे थे। मेरे और पुजारा के बीच में इस बारे में बात भी हुई। आगे की स्लाइड में पढ़ें, तीसरे सत्र की रणनीति के बारे में क्या बोलें मुरली विजय

