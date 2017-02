T20 वर्ल्ड कप जीतने पर Blind टीम को PM-विजय गोयल ने दी बधाई

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:13-02-2017 09:17:20 AM Last Updated:13-02-2017 09:17:20 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री विजय गोयल ने भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को दूसरी बार ट्वंटी-20 वर्ल्डकप जीतने पर बधाई दी। भारत ने पाकिस्तान को बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नौ विकेट से पीटकर लगातार दूसरी बार दृष्टिबाधित विश्वकप ट्वंटी-20 क्रिकेट टूनार्मेंट का खिताब जीत लिया।



पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'भारत के दृष्टिबाधित ट्वंटी-20 वर्ल्डकप जीतने से मैं बहुत खुश हूं। इस शानदार उपलब्धि के लिए टीम को बधाई। भारत को अपनी इस उपलब्धि पर गर्व है।' Delighted that India won the Blind T20 World Cup. Congratulations to the team. India is proud of their accomplishment. — Narendra Modi (@narendramodi) February 12, 2017

गोयल ने अपने बधाई संदेश में कहा, 'पैरालंपिक सफलताओं के बाद भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने ट्वंटी-20 विश्वकप जीतकर भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।' #India win @blind_cricket T20 #WorldCupby decimating #Pakistan by 9 wickets! जीत लिया कप, जीत लिया दिल! बहुत बहुत बधाई

