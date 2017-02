पाक को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंट क्रिकेट टीम से मिले PM

नई दिल्ली, एजेंसी

First Published:28-02-2017 04:53:16 PM Last Updated:28-02-2017 05:51:38 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम से मुलाकात की। दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने इस महीने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को फाइनल में हराकर दृष्टिबाधित टी20 वर्ल्ड कप जीता था।

Best wishes to the entire team that won the T-20 Cricket World Cup for the Blind. Keep playing well and making India proud of your game. — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

VIDEO: #FlyingSaha को भूल जाओगे संगकारा का ये CATCH देखकर

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बात करके खुश हैं। मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, दृष्टिबाधितों का टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले हमारे चैम्पियन क्रिकेटरों के साथ बातचीत यादगार रही।



Had a memorable interaction with our champion cricketers, the winners of the T-20 Cricket World Cup for the Blind. pic.twitter.com/9idxuh8Qj8 — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

उन्होंने कहा, दृष्टिबाधित टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। अच्छा खेलते रहें और अपने खेल में भारत को गौरवांवित करते रहें। मोदी ने साथ ही टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ अपनी तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की।

I also congratulate the coaches, parents, friends & teachers of these cricketers who supported them during this unforgettable journey. — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017



इन क्रिकेटरों के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों और कोचों को भी बधाई दी। मोदी ने ट्वीट किया, मैं साथ ही इन क्रिकेटरों के कोचों, माता-पिता, मित्रों और शिक्षकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस यादगार यात्रा के दौरान उनका समर्थन किया। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने 12 फारवरी को फाइनल में हराकर लगातार दूसरी बार दृष्टिबाधित टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता।



श्रीराम का खुलासा, क्या हुआ था पहले दिन लंच के समय कि ओकीफ...

My best wishes to young Faisal, for a wonderful cricketing career ahead. His diligence and dedication to the game are endearing. pic.twitter.com/TWegrRuznv — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

My friend Jafar Iqbal is from Odisha. He has been playing since his school days. He made his international debut in 2011. pic.twitter.com/FlwDzqvN59 — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Sonu Golkar has been an ardent cricket follower. He has played several matches & also been awarded for his game. pic.twitter.com/XKhnah9V9P — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Met the talented Golu Kumar from Jharkhand. His teachers & friends kept encouraging him to play & the good results are for all to see! pic.twitter.com/qLrqfD7qVs — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Deepak Malik has played great cricket. Apart from cricket, he has also won many medals in athletics. Was very happy to meet him. pic.twitter.com/8SViUXob5F — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Rambir Singh is a hero! He lost his vision due to cancer but his determination kept soaring. He began his international career in 2016. pic.twitter.com/Id8qHwq8bS — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Anish Beg belongs to Nashik. His love for cricket dates back to school days & he vigorously pursued the game. Way to go young friend! pic.twitter.com/jvcUHXB4ll — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

India is proud of Ganeshbhai Ishwarbhai Muhundkar. He began playing international cricket in 2014 & has won several accolades for his game. pic.twitter.com/nLga7iyars — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Sukhram Majhi has been playing international cricket since 2005. He is also a talented athlete who has won medals in running & high jump. pic.twitter.com/3tKEJ3X5Yj — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

It was great meeting T Durga Rao. His passion for cricket is extremely inspiring. pic.twitter.com/vuDVScKxSR — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Was delighted to meet Prem Kumar, a bright young sportsperson & a part of the winning team. We had a great interaction. pic.twitter.com/3zEzZis7u6 — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017

Prakasha Jayaramaiah always wanted to play cricket & that is what he did! He debuted in 2010 & has delivered many match winning performances pic.twitter.com/4gR7VuJVjM — Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2017