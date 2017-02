PHOTOS & VIDEO: वीरू के स्कूल पहुंचे मिस्टर कूल धौनी, ऐसे जमा रंग

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धौनी और पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बीच दूरियों की बहुत खबरें आती रही हैं। धौनी ने हाल ही में हरियाणा के झज्जर स्थित वीरेंद्र सहवाग के 'सहवाग अंतरराष्ट्रीय स्कूल' पहुंचकर ऐसी सभी खबरों पर विराम लगा दिया है। सहवाग ने मैदान के बाहर अपने पूर्व साथी के साथ कुछ मजे के पल बिताये।

What a day for all at @SehwagSchool in the iconic presence of @msdhoni and @virendersehwag . A day to cherish for the rest of their lives. pic.twitter.com/fyvdlmAa3q — Sehwag Intrnl School (@SehwagSchool) February 4, 2017

टेस्ट से संन्यास के बाद वनडे और ट्वंटी 20 की कप्तानी भी छोड़ चुके धौनी इस समय बिना किसी दबाव के क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवर सीरीज में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।

धौनी पूर्व क्रिकेटर और धाकड़ बल्लेबाज सहवाग के झज्जर स्थित अंतरराष्ट्रीय स्कूल पहुंचे और स्कूली बच्चों को भी क्रिकेट की जानकारी दी। साथ ही पूर्व कप्तान ने बच्चों के साथ अपने स्कूल के यादगार पलों को साझा किया और भारत को बतौर कप्तान जीत दिलाने के अनुभव भी साझा किये। सहवाग ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें साझा कर धोनी को धन्यवाद दिया है।



सहवाग ने लिखा, 'मैं आपका स्कूल आने के लिये धन्यवाद करता हूं। जो भी बच्चे वहां मौजूद थे वे इस पल को जिंदगीभर याद करेंगे।' सहवाग ने धौनी और अपनी एक क्लास में बेंच पर बैठे भी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है।



पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।' धौनी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। माना जा रहा था कि वह अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गये हैं। लेकिन भारत के सबसे सफल कप्तान ने कटक में खेले गये पहले वनडे में 2013 के बाद अपना पहला शतक जड़ा तो ट्वंटी 20 सीरीज में अपना पहला अर्धशतक बनाकर सभी को गलत साबित किया।

Thank you @msdhoni for encouraging all at @SehwagSchool .A day to remember for everyone who was present for the rest of their lives. pic.twitter.com/iZt79RZThd — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 3, 2017

भारत अब बंगलादेश के खिलाफ नौ फरवरी से हैदराबाद में एक टेस्ट खेलेगा। उसके बाद भारत और आस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज होगी। हालांकि धोनी अब जून में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्राफी से फिर टीम में वापसी करेंगे।

