मिशेल जॉनसन ने भारतीय कोच का उड़ाया मजाक कहा...

भारतीय टीम के खिलाफ पुणे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त जीत हासिल की। शनिवार को हुए इस मैच में स्टीव औ' कीफ ने 70 रन देकर 12 विकेट लिए, जो वाकई बेहतरीन था। ऑस्ट्रेलिया की जीत पर कई पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने टीम को बधाई दी, लेकिन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज बॉलर मिशेल जॉनसन ने भारतीय कोच अनिल कुंबले पर निशाना साधा।

पहले टेस्ट के दूसरे दिन की समाप्ति पर कुंबले ने कहा था कि ओकीफी ने नियमित गेंदबाज की और सही जगह पर गेंद डाली। कुबंले ने कहा था उन्होंने नियमित गेंदबाजी की और लगातार सही जगह पर बॉल डाली।

कुंबले को ओकीफी को नियमित गेंदबाज कहना मिशेल को खला, जिस पर उन्होंने ये ट्वीट किया।

And the coach of India says Steve O'Keefe is "Steady" Well done Steady O'Keefe keep it up