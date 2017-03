विराट विवाद- इस AUS खिलाड़ी ने किया हमला, कहा-रहाणे को रहने दो कप्तान

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी दोनों टीमों का एक-दूसरे पर हमला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट के व्यवहार की आलोचना की है। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद विराट के दिए गए बयान को बचकाना और क्लासलेस कहा है।

दरअसल, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से दोबारा दोस्ती कर सकते हैं।

अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली पर तंज सकते हुए ट्वीट किया है।

मिचेस जॉनसन ने कहा है कि विराट नहीं बल्कि रहाणे को ही कप्तान बनाए रखना चाहिए। मिचेल जॉनसन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'रहाणे को कप्तान बनाए रखना चाहिए! यह काफी टफ सीरीज थी, लेकिन मेरा मानना है कि यह (विवाद) खिलाड़ियों के बीच मैदान तक ही सीमित रहना चाहिए।'

Rahane should stay captain! It was a tough series but I believe it should stay on the field with the players https://t.co/jtM7V9eIAm