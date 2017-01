धौनी ने छोडी़ टी-20 और वनडे टीम की कप्तानी, बताया यह कारण

देश के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने हैरानी भरा कदम उठाते हुए बुधवार को वनडे और टी-20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया। इस तरह से 'कैप्टन कूल' का गोल्डन एरा का भी खत्म हो गया। धौनी हालांकि टीम सिलेक्शन के लिए मौजूद रहेंगे और विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम से जुड़े रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फैसले पर धौनी का कहना है कि अगले वन डे और टी-20 वर्ल्ड कप में एक कप्तान होना चाहिए, इसलिए वह हट गए ताकि बोर्ड जल्द नया कप्तान चुन ले।

टीम इंडिया को दो वर्ल्ड कप (2007 टी-20 वर्ल्ड कप, 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप) और चैम्पियन्स ट्रॉफी (2013) जिताने वाले 35 वर्षीय धौनी ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से महज 11 दिन पहले कप्तानी छोड़कर सबको हैरान कर दिया। धौनी के इस फैसले के बाद टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली के सीमित ओवरों की टीम की कमान संभालने का रास्ता भी साफ हो गया है।

NEWS ALERT - Mahendra Singh #Dhoni steps down as #Captain of #TeamIndia. He will be available for selection for ODIs & T20Is vs England pic.twitter.com/2xM0eisdjq