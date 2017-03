3rd TEST LIVE: आखिरी दिन जडेजा-अश्विन पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:20-03-2017 08:15:13 AM Last Updated:20-03-2017 09:33:06 AM

आखिरी दिन जडेजा-अश्विन पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी रांची में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है। ऑस्ट्रेलिया पर 129 रन की बढ़त है। खेल के चौथे दिन कंगारुओं ने दो विकेट खोकर 23 रन बनाए थे। पांचवे दिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रैनशॉ और स्टीव स्मिथ ने खेल शुरू किया। जेएससीए स्टेडियम में जारी मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 603 रन बनाकर घोषित की। चेतेश्वर पुजारा और रिद्धिमान साहा के बीच बेहतरीन साझेदारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाई। भारत ने चौथे दिन मैच अपने पक्ष में झुका लिया है और अब जीत से 8 कदम दूर है। मैच का लाइव स्कोर कार्ड देखन के लिए यहां क्लिक करें चौथे दिन भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 202 जबकि रिद्धिमान साहा ने 117 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 54 रन की पारी खेली। भारत ने 152 रन की बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने चार जबकि स्टीव ओकीफी ने तीन विकेट चटकाए। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के दो विकेट लिए। वॉर्नर 14 रन बनाकर जबकि लायन 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोनों ही जडेजा की गेंद पर आउट हुए। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए है। चेतेश्वर पुजारा ने शानदार पारी खेली। वो दोहरा शतक लगाकर पवेलियन लौटे। भारत को 541 रन पर 8वां झटका लगा। साहा 117 रन बनाकर आउट हुए। रिद्धिमान साहा ने अपने करियर की तीसरी सेंचुरी लगाई, वहीं चेतेश्वर पुजारा ने करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ा।खबर लिखे जाने तक भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 550 रन बना लिए है। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 360 रन बना लिए थे। इससे पहले आर. अश्विन 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौट थे। 326 रन पर भारत को 5वां झटका लगा। करुण नायर 23 रन बनाकर आउट हुए। टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 303 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी जड़ी। टेस्ट क्रिकेट में ये उनका 11वां शतक है। कप्तान विराट कोहली महज 6 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी कमिंस का शिकार बने और 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टीम इंडिया को 225 रनों पर तीसरा झटका लगा था। इससे पहले टीम इंडिया ने 193 रनों पर दूसरा विकेट गंवाया था।मुरली सेंचुरी से चूके और 82 रन बनाकर स्टीव ओकीफ का शिकार बने। मुरली के विकेट के साथ ही मैच में लंच ब्रेक भी हो गया। टीम इंडिया का स्कोर 193/2 है। चेतेश्वर पुजारा 40 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। लंच के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। टीम इंडिया की ओर से सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने टेस्ट क्रिकेट में विजय ने 15वीं हाफसेंचुरी जड़ी। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया को 91 रनों पर पहला झटका लगा था। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट खोकर 120 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 451 रन बनाए थे। पुजारा और मुरली के बीच 102 रनों की साझेदारी हुई। 3rd Test: रांची टेस्ट में विराट के साथ धौनी की भी इस तरह बढ़ी डिमांड

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: live score update india vs australia 3rd test match in ranchi day 5

From around the Web