कोहली विवाद: विराट बोले, मेरे बयान को बेवजह तिल का ताड़ बनाया

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम से दोस्ती के उनके बयान पर तिल का ताड़ बनाया गया और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर उनके अच्छे दोस्त हैं।

चार मैचों की सीरीज 2-1 से जीतने के बाद कोहली ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से दोस्ती को लेकर उनकी राय बदल गई है। उन्होंने कहा था, 'नहीं, अब यह बदल गया है। मैंने पहले टेस्ट से पूर्व जो कहा था मुझे गलत साबित कर दिया गया और अब मुझे आप ऐसा कहते कभी नहीं सुनेंगे।'

विराट पर 'बेतुका और बकवास' बयान देने वाले ब्रैड हॉज ने मांगी माफी

कोहली ने आज ट्वीट करके भी कहा कि उनका बयान पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिये नहीं था। उन्होंने लिखा, 'मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे जवाब को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। मैंने यह नहीं कहा था कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मेरी दोस्त नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के बारे में कहा था। कुछ खिलाड़ियों से मेरी अभी भी दोस्ती है जो आरसीबी के लिये खेलते हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।'

1/2 My answer at the post match conference has been blown way out of proportion. I did not categorically say the whole Australian team but