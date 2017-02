वीरू ने एक ही ट्वीट में कुंबले की तारीफ की, अकरम को किया TROLL

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:08-02-2017 04:50:39 PM Last Updated:08-02-2017 04:53:03 PM

क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवाग किसी को ट्रोल करने से नहीं शर्माते, फिर चाहे सामने कोई भी हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाल ही में उनके ट्रोल का शिकार हुए हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अक्रम। दरअसल, 7 फरवरी 1999 का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है। 18 साल पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने जादुई गेंदबाजी करते हुए टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट झटके थे। कुंबले ऐसा करने वाले दूसरे प्लेयर बन गए थे, इससे पहले जिम लेकर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। तो 1999 में उस रिकॉर्ड को याद करते हुए सेहवाग ने वसीम का एक इंटरव्यू डाला जिसमें वसीम ने बताया था कि जब कुंबले 10 विकेट के लिए एक विकेट से दूर थे, तब पिच पर क्या हुआ था। वसीम ने कहा था, 'लास्ट में जब वो और उनके पार्टनर वकार यूनिस पिच पर थे, तब वकार उनके पास आए और कहा कि रन आउट हो जाएं तो कैसा रहेगा? यानी पारी सिमट जाएगी और कुंबले अपना 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि अग कुंबले की किस्मत में लिखा होगा तो वो रिकॉर्ड जरूर बनाएगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं अपना विकेट कुंबले को ही दूंगा। तो कुंबले को 10वां विकेट मैंने ही गिफ्ट किया था।' सेहवाग ने इस इंटरव्यू के साथ लिखा, "किस्मत के आगे, सारी साजिश फेल। बहुत बढ़िया वसीम भाई। कुंबले भाई वो भी क्या दिन था।' ब्रैडमैन को लेकर पूर्व क्रिकेटर के इस बयान पर मच सकता है बवाल आगे की स्लाइड में देखें सेहवाग का ट्वीट

Web Title: king of trolls virender sehwag strikes again hails wasim akrams role in anil kumbles ten wicket haul

