IPL AUCTION: मिल्स को मिले करोड़ों तो पीटरसन को क्यों लगी मिर्ची!

इंग्लैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज केविन पीटरसन ने हमवतन तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10वें सीजन की नीलामी में मिले 12 करोड़ रुपये पर तंज कसते हुए कहा है कि यह टेस्ट क्रिकेट के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह है।

Another SLAP in Test crickets face yesterday! A T20 specialist becomes one of the current England team's richest players!