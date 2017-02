IN PICS: तो ये है जबरदस्त बैटिंग से दिल जीतने वाले राहुल की GF!

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:06-02-2017 12:10:42 PM Last Updated:06-02-2017 12:41:24 PM

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में जबरदस्त बैटिंग कर ओपनर के.एल. राहुल ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में राहुल 199 रन पर आउट हो गए थे। वो टेस्ट की एक पारी में 199 रन पर आउट होने वाले महज दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अहरुद्दीन रहे थे, वे 1986 में श्रीलंका के खिलाफ कानपुर टेस्ट में 199 रन पर आउट हो गए थे। राहुल के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद विराट ने कहा था कि काश 24 साल की उम्र में वो भी उनके जैसे स्मार्ट होते। आपको बता दें कि राहुल फील्ड के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्मार्ट हैं, क्योंकि उनके एक सीक्रेट के बारे में शायद टीम इंडिया भी नहीं जानती। राहुल के इस सीक्रेट का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए हो गया है। खबरों के मुताबिक, कहा जा रहा है कि एलिक्जिर नाहर राहुल की गर्लफ्रेंड हैं। एलिक्जिर मॉडलिंग कर चुकी हैं, स्पोर्ट्स होस्ट भी हैं। फिलहाल एक फाइव स्टार होटल में मार्केटिंग एसोसिएट हैं। एलिक्जिर चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान भी राहुल को चीयर करती दिखाई दी थीं, जिसकी फोटो उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की थी। My favourite spot in Chinnaswamy Stadium! pic.twitter.com/XMGbuv5NHp — Elixir Nahar (@ElixirNahar) February 1, 2017 आगे की स्लाइड में देखें राहुल और एलिक्जिर की तस्वीरें & पढ़ें कौन हैं एलिक्जिर

