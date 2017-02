TWITTER JOKES: IPL 10 के लिए नहीं बिके ईशांत, ऐसा रहा उनका रिएक्शन

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:20-02-2017 12:52:28 PM Last Updated:20-02-2017 12:52:28 PM

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10वें सीजन के लिए सोमवार को खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो चुकी है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे मंहगे खिलाड़ी रहे, उन्हें राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स ने 14.5 करोड़ रूपए में खरीदा। भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार ईशांत शर्मा औैर इरफान पठान नहीं बिके।

आईपीएल के 10वें सीजन की नीलामी पर ट्विटर यूजर काफी फुर्ती से रिएक्ट किया है। इस नीलामी के साथ ही ट्विटर पर #IPLAuction ट्रेंड्स में बना हुआ है। बेन स्टोक्स को खरीदे जाने पर भी ट्विटर पर फनी जोक्स शेयर किए गए हैं, वहीं ईशांत शर्मा के ना बिकने का भी मजाक उड़ाया गया है।

आईपीएल के पहले सीजन साल 2008 से दसवें सीजन साल 2017 तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भारत के सिक्सर किंग युवराज सिंह हैं।

एक नजर ट्विटर रिएक्शन पर-

Reaction of Ishant Sharma after he remained unsold in #IPLAuction pic.twitter.com/mWaRKqo7rP — PhD in Bak!! (@Atheist_Krishna) February 20, 2017

The reason why Pakistani players are not included in #IPLAuction is they already are sold out....to the bookies. — Smoking Skills (@SmokingSkills_) February 20, 2017

Tymal Mills goes for 12 crores.

250 years back, England looked to India to supply their Mills.

Happening again this #IPLAuction — Fandromeda (@PlayFandromeda) February 20, 2017

Ben Stokes sold for total budget of PSL in #IPLAuction . — PhD in Bak!! (@Atheist_Krishna) February 20, 2017

#IPLAuction

Hey England, we've given you 14.5 cr for Stokes, 12 cr for Mills, and 4.2 cr for Woakes.

Now at least give back the Kohinoor. — Fandromeda (@PlayFandromeda) February 20, 2017

