IPL 10 AUCTION: कौन खिलाड़ी बिका, कौन नहीं, ये है FULL LIST

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:20-02-2017 02:04:46 PM Last Updated:20-02-2017 02:04:46 PM

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10वें सीजन के लिए सोमवार को खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो चुकी है। इस नीलामी में कई दिगग्ज भारतीयों के अलावा असोसिएट देश अफगानिस्तान और युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) के खिलाड़ियों पर भी निगाहें हैं। इस बार लिस्ट में कुल देसी और विदेशी 359 खिलाड़ी शामिल हैं। बड़े खिलाड़ी जैसे न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। वहीं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे मंहगे खिलाड़ी रहे। उन्हें राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स ने 14.5 करोड़ में खरीदा। IPL नीलामी पर एक नजर 27 से ज्यादा खिलाड़ी एक फ्रेंचाइजी टीम में शामिल नहीं हो सकते। 2 करोड़ सबसे ज्यादा बेस प्राइस इस नीलामी में खिलाड़ियों का है। कुल 76 खिलाड़ियों को ही आठ फ्रेंचाइजी टीमें खरीद सकती हैं। (खबर लिखे जाने तक कौन खिलाड़ी बिका कौन नहीं, एक नजर सभी पर) बिक चुके हैं ये खिलाड़ी

खिलाड़ी बेस प्राइस सोल्ड 1. ईयॉन मार्गन (ENG) 2 करोड़ 2 करोड़ (किंग्स XI पंजाब) 2. एंजेलो मैथ्यूज (SL) 2 करोड़ 2 करोड़ (दिल्ली डेयरडेविल्स) 3. पवन नेगी (IND) 30 लाख 1 करोड़ (रॉयल चैलेंजर बैंगलौर) 4. बेन स्टोक्स (ENG) 2 करोड़ 14.5 करोड़ (राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स) 5. कोरी एंडरसन (NZ) 1 करोड़ 1 करोड़ (दिल्ली डेयरडेविल्स) 6. निकोलस पूरन (WI) 30 लाख 30 लाख (मुंबई इंडियन्स) 7. कगिसो रबाडा (SA) 1 करोड़ 5 करोड़ (दिल्ली डेयरडेविल्स) 8. ट्रेंट बोल्ट (NZ) 1.5 करोड़ 5 करोड़ (कोलकाता नाइटराइडर्स) 9. टी मिल्स (ENG) 50 लाख 12 करोड़ (रॉयल चैलेंजर बैंगलौर) 10. पी कमिंग्स (AUS) 2 करोड़ 4.5 करोड़ (दिल्ली डेयरडेविल्स) 11. मिशेल जॉनसन (AUS) 2 करोड़ 2 करोड़ (मुंबई इंडियन्स) 12. अंकित बावने (IND) 10 लाख 10 लाख (दिल्ली डेयरडेविल्स) 13. तन्मय अग्रवाल (IND) 10 लाख 10 लाख (सनराइजर्स हैदराबाद) 14. मोहम्मद नबी (AFG) 30 लाख 30 लाख (सनराइजर्स हैदराबाद) 15. गॉथम के (IND) 10 लाख 2 करोड़ (मुंबई इंडियन्स) 16. राहुल तेवतिया (IND) 10 लाख 25 लाख (किंग्स XI पंजाब) 17. एकलव्य द्विवेदी (IND) 30 लाख 75 लाख (सनराइजर्स हैदराबाद) 18. अनिकेत चौधरी (IND) 10 लाख 2 करोड़ (रॉयल चैलेंजर बैंगलौर) 19. टी नटराजन (IND) 10 लाख 3 करोड़ (किंग्स XI पंजाब) 20. नाथू सिंह (IND) 30 लाख 50 लाख (गुजरात लायंस) 21. बासिल थांपी (IND) 10 लाख 85 लाख (गुजरात लायंस) 22. मुरूगन अश्विन (IND) 10 लाख 1 करोड़ (दिल्ली डेयरडेविल्स) 23. तेजस सिंह बरोका (IND) 10 लाख 10 लाख (गुजरात लायंस) 24. राशिद खान अरमान (AFG) 50 लाख 4 करोड़ (सनराइजर्स हैदराबाद) 25. प्रवीन तांबे (IND) 10 लाख 10 लाख (सनराइजर्स हैदराबाद) 26. क्रिस वोक्स (ENG) 2 करोड़ 4.2 करोड़ (कोलकाता नाइटराइडर्स) 27. कर्ण शर्मा (IND) 30 लाख 3.2 करोड़ (मुंबई इंडियन्स) 28. ऋषि धवन (IND) 30 लाख 55 लाख (कोलकाता नाइटराइडर्स) 29. मैट हेनरी (NZ) 50 लाख 50 लाख (किंग्स XI पंजाब) 30. जयदेव उनादकद (IND) 30 लाख 30 लाख (राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स) 31. वरूण अरॉन (IND) 30 लाख 2.8 करोड़ (किंग्स XI पंजाब) 32. मनप्रीत गोनी (IND) 30 लाख 60 लाख (गुजरात लायंस)

नहीं बिके ये खिलाड़ी खिलाड़ी बेस प्राइस 1. इरफान पठान(IND) 50 लाख 2. मार्टिन गप्टिल (NZ) 50 लाख 3. सौरभ तिवारी (IND) 30 लाख 4. रॉस टेलर (NZ) 50 लाख 5. सीन अबॉट (AUS) 30 लाख 6. क्रिस जॉर्डन (ENG) 50 लाख 7. जैसन रे (ENG) 1 करोड़ 8. फैज फजल (IND) 30 लाख 9. एलेक्स हेल्स (ENG) 1 करोड़ 10. बेन डंक (AUS) 30 लाख 11. जॉनी बेयरस्टो (ENG) 1.5 करोड़ 12. अंद्रे फ्लेचर (WI) 30 लाख 13. डी चंदीमल (SL) 50 लाख 14. जॉनसन चार्ल्स (AUS) 30 लाख 15. कोल्टर नाईल (AUS) 1.5 करोड़ 16. काइल अबॉट (SA) 1.5 करोड़ 17. ईशांत शर्मा (IND) 2 करोड़ 18. आई सोढ़ी (NZ) 30 लाख 19. ब्रैड हॉग (AUS) 50 लाख 20. प्रज्ञान ओझा (IND) 30 लाख 21. इमरान ताहिर (SA) 50 लाख 22. उमंग शर्मा (IND) 10 लाख 23. पृथ्वी शॉ (IND) 10 लाख 24. उन्मुक्त चंद (IND) 30 लाख 25. अक्श दीप नाथ (IND) 10 लाख 26. महिपाल लोमरोर (IND) 10 लाख 27. प्रवीण दुबे (IND) 10 लाख 28. शिवम दुबे (IND) 10 लाख 29. मनन शर्मा (IND) 10 लाख 30. रस बी कलारिया (IND) 10 लाख 31. प्रियांक पांचाल (IND) 10 लाख 32. विष्णु विनोद (IND) 10 लाख 33. श्रीवत्स गोस्वामी (IND) 10 लाख 34. आदित्य तारे (IND) 20 लाख 35. मोहम्मद असगर (AFG) 20 लाख 36. मोहम्मद शहजाद (AFG) 50 लाख 37. मोहित अहलावत (IND) 10 लाख 38. मनविंदर बिसला (IND) 10 लाख 39. एन अहमद (IND) 10 लाख 40. उमर नजीर (IND) 10 लाख 41. नवदीप सैनी (IND) 10 लाख 42. पवन सुयाल (IND) 10 लाख 43. मयंक डागर (IND) 10 लाख 44. सरबजीत लड्डा (IND) 10 लाख 45. मिशेल स्वीपसन (AUS) 30 लाख 46. अक्षय वाखरे (IND) 10 लाख 47. मनोज तिवारी (IND) 50 लाख 48. चेतेश्वर पुजारा (IND) 50 लाख 49. अभिनव मुकुंद (IND) 30 लाख 50. मार्लन सैमुअल्स (WI) 1 करोड़ 51. इविन लेविस (WI) 50 लाख 52. डारेन ब्रावो (WI) 50 लाख 53. निक मैडिसन (AUS) 50 लाख 54. जेसन होल्डर (WI) 1.5 करोड़ 55. परवेज रसूल (IND) 30 लाख 56. एस बद्रीनाथ (IND) 30 लाख 57. माइकल क्लिंगर (AUS) 50 लाख 58. डेविड विसे (SA) 30 लाख 59. थिसारा परेरा (SL) 50 लाख 60. फरहान बेहरदीन (SA) 30 लाख 61. अनामुल हक (BAN) 30 लाख 62. शेन डॉरिच (WI) 30 लाख 63. कुसाल परेरा (SL) 50 लाख 64. निरोशान डेकवेला (SL) 30 लाख 65. ब्रैड हैडिन (AUS) 1.5 करोड़ 66. ग्लेन फिलिप्स (NZ) 10 लाख 67. आरपी सिंह (IND) 30 लाख 68. बिली स्टैनलेक (AUS) 30 लाख 69. पंकज सिंह (IND) 30 लाख 70. बेन लॉफलिन (AUS) 30 लाख 71. फवाद अहमद (AUS) 30 लाख 72. माइकल बीयर (AUS) 30 लाख 73. अकीला धनंजय (SL) 30 लाख 74. नाथन लॉयन (AUS) 1.5 करोड़ 75. राहुल शर्मा (IND) 30 लाख फ्रेंचाइजियों के पास हैं इतने पैसे - 23.35 करोड़ रुपये किंग्स इलेवन पंजाब के पास सबसे ज्यादा खर्च करने के लिए हैं

- 23.10 करोड़ रुपये दिल्ली डेयरडेविल्स और 12.82 करोड़ रुपये आरसीबी के पास हैं

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web