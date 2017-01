नई जर्सी से खिलाड़ी उत्साहित, विराट बोले-खेल से आया खुद पर विश्वास

नई दिल्ली, एजेंसी

First Published:14-01-2017 08:37:32 AM Last Updated:14-01-2017 09:38:41 AM

क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में टीम इंडिया के कप्तान बन गये विराट कोहली ने कहा है कि खेल और जीवन को अलग-अलग नहीं बल्कि समान रूप से लेना चाहिये।



टीम इंडिया को वनडे और ट्वंटी-20 प्रारूप में नया कप्तान मिलते ही नयी जर्सी भी मिल गई। खिलाड़ी अब बेहतर तकनीक और नए फीचर से लैस नाइकी की जर्सी में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे।



विराट ने कहा, 'हमसे हमेशा कहा जाता है कि खेल और जीवन को अलग-अलग तरह से लेना चाहिए, लेकिन यह बिलकुल गलत है। मैदान में हमसे कहा जाता है कि जोखिम लीजिए लेकिन जिंदगी में जोखिम लेने से मना किया जाता है क्योंकि आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है।' उन्होंने कहा, 'क्रिकेट ने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो मैं जीवन के बारे में जानता हूं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि खेल व्यक्तिगत रूप से आपके चरित्र के निमार्ण में मददगार है। खेल से ही मुझे खुद पर विश्वास करने के लिये सीखने में मदद मिली। खेल और जीवन को अलग-अलग नहीं बल्कि समान रूप से लेना चाहिये।'



नई जर्सी से खिलाड़ियों में बढ़ेगा उत्साह: धौनी



टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में एक महेंद्र सिंह धौनी ने कहा, 'पिछले कुछ सालों में खेल काफी बदल गया है, ऐसे में खिलाड़ियों को आधुनिक खेल को समझते हुए नई जर्सी की जरूरत होती है। टीम की नयी जर्सी से खिलाड़ियों के उत्साह में बढ़ोत्तरी होगी।'

Web Title: indian crickets excited with new jersey virat kohli says cricket taught me to believe in myself

