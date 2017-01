दूसरा वनडे जीतकर सीरीज को सील करने उतरेगी कोहली सेना

कटक, एजेंसी

First Published:18-01-2017 08:06:01 PM Last Updated:18-01-2017 08:06:01 PM

खतरनाक कोहली मुश्किल लक्ष्य का पीछा करके जीत दर्ज करने वाली आत्मविश्वास से भरपूर भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को दूसरे वनडे मैच के जरिये सीरीज अपने नाम करने की कोशिश में होगी। लक्ष्य का पीछा करने में माहिर विराट कोहली ने मोर्चे से अगुवाई करके 300 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल करके भारत को करिश्माई जीत दिलाई। कोहली ने खुद 17वां वनडे शतक जड़ा। उनका बखूबी साथ दिया केदार जाधव ने जिसने 65 गेंद में शतक पूरा किया।



भारत एकमात्र टीम है जिसने तीन बार 350 से अधिक के लक्ष्य का पीछा करके जीत दर्ज की और तीनों बार कोहली ने शतक जमाया। पिछले मैच में हालांकि टीम की जीत के नायक जाधव साबित हुए जिन्होंने इंग्लैंड के कप्तान ईयोन मोर्गन समेत सभी को चौंका दिया। मोर्गन ने मैच के बाद कहा कि हमने वैकल्पिक रणनीति अपनाई और विराट को निशाना बनाया लेकिन हमें जाधव की पारी का अंदेशा नहीं था। भारत के रन तेजी से बनते रहे और उन्हें विकेट से मदद मिली। बाराबती स्टेडियम पर भारत का रिकार्ड अच्छा रहा है और यहां 15 वनडे में से भारत ने 11 जीते हैं।

