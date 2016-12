U-19 एशिया कप पर टीम इंडिया का कब्जा, श्रीलंका को 34 रनों से हराया

भारत ने शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 34 रनों से हराकर एशियाई क्रिकेट परिषद का अंडर-19 एशिया कप खिताब जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 273 रन बनाए। भारत ने इसके बाद अपने स्पिनरों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका अंडर-19 टीम को आर प्रेमदासा स्टेडियम में 48.4 ओवर में 239 रन पर ढेर कर दिया।

Congratulations to #RahulDravid & the India U-19 Cricket team for winning the #AsiaCup 2016.We are proud of you.Keep it up @BCCI pic.twitter.com/8MIrflZ62v