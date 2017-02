IND'A' vs AUS: अभ्यास मैच में श्रेयस ने जड़ा दोहरा शतक, ड्रॉ हुआ मैच

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:19-02-2017 07:13:59 PM Last Updated:19-02-2017 07:13:59 PM

युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आज यहां नाबाद दोहरा शतक जमाया जिसके बाद भारत ए और मेहमान टीम के बीच अभ्यास क्रिकेट मैच ड्रा रहा। अय्यर ने सुबह 85 रन से आगे खेलना शुरू किया और जैकसन बर्ड पर लगातार तीन चौके जड़कर शतक पूरा किया। इसके बाद जब वह 184 रन पर थे तब उन्होंने स्टीवन ओकीफी पर तीन चौके लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। उन्होंने गौतम के साथ सातवें विकेट के लिये 138 रन की साझेदारी की।



मुंबई का यह 22 वर्षीय बल्लेबाज अब प्रथम श्रेणी मैचों में नौ शतक लगा चुका है। उन्होंने अपने सातों छक्के दो स्पिनरों नाथन लियोन और ओकीफी पर लगाए। इन दोनों स्पिनरों ने 100 से अधिक रन दिए और क्रमश: चार और तीन विकेट लिए। अय्यर के 202 रन और कष्णप्पा गौतम के 68 गेंदों पर 74 रन की मदद से भारत ए ने पहली पारी में 403 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम हालांकि बढ़त हासिल करने में सफल रही, उसने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 469 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। पहली पारी में 66 रन की बढ़त हासिल करने वाली आस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में चार विकेट गंवाकर 110 रन बना लिये थे, जिसके बाद आपसी सहमति से मैच ड्रा हुआ। ओकीफी (19) और मैथ्यू वेड (06) नाबाद बल्लेबाज रहे।

Web Title: india a vs australia shreyas iyer defies visitors with double ton as warm up match ends in draw

