इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की जीत को वीरेंद्र सहवाग ने दस गुना लगान वसूल बताया है। वीरेंद्र ने टीम इंडिया को जीत पर दिलचस्प अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'हा हा हा हा... दस गुना लगान वसूल'।

Hahahahahaha !

Dus Guna Lagaan Vasool.#INDvENG — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 15, 2017

वहीं हरभजन सिंह ने भी बड़े अनोखे अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दी है। भज्जी ने लिखा है, 'इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बॉलीवुड का एक डायलॉग- रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते है, नाम है विराट कोहली।'

A Bollywood dialog 4 England cricket team.Rishte mai hum tumhare baap lagte hai Naam hai virat kohli.captain leading from front @imVkohli — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 15, 2017

Way to go @imVkohli and @JadhavKedar! Fab knocks by both of you. Congratulations to the team. #INDvENG @BCCI — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 15, 2017

सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए लिखा है, '2107 की पहली जीत। बहुत बढ़िया भारतीय टीम। यह 2017 की शानदार शुरुआत है। इसी तरह आगे भी जीत दर्ज करते रहो।

First win for 2017! Well done Team India, this is an amazing start to the year. Keep winning #INDvENG — sachin tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2017

. @imVkohli & @JadhavKedar changed the momentum brilliantly & put the pressure back on Eng by playing some spectacular shots. #IndvEng — sachin tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2017

राहुल शर्मा ने लिखा है, 'बधाई हो भारतीय टीम। कोहली और केदार जाधव शानदार जीत के लिए बधाई।

Congratulations @BCCI what a chase! well done skipper@imVkohli and @JadhavKedar great win god bless #INDvENG 1-0. — Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) January 15, 2017

मोहम्मद कैफ ने भी भारतीय टीम को ट्विटर के जरीए बधाई दी है।

Congratulations @anilkumble1074 and Team India. This was one heck of a chase.

Kedar Jadhav has given tears of joy.#INDvENG — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 15, 2017

Kedar Jadhav ,take a bow.

An innings one dreams to play.#INDvENG — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 15, 2017

In an age of video on demand, Virat Kohli literally scores a 100 on demand. That's number 27, simply unbelievable.#INDvENG — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 15, 2017

Ja Jadhav Ja.

Scintillating effort so far from one of the most consistent performers in domestic cricket.#INDvENG — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 15, 2017