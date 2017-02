LIVE INDvsENG 3rd T20: कप्तान कोहली- राहुल ने किया पारी का आगाज

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:01-02-2017 06:38:41 PM

भारत-इंग्लैंड के बीच टी-20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच थोड़ी देर में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की सीरीज में दोनों फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। भारत जहां इस मैच को जीतकर इंग्लैंड से पहली बार टी-20 सीरीज जीतना चाहेगा, वहीं भारत टूर टेस्ट और वनडे सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड इस मैच को जीतकर टी-20 सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वनडे सीरीज और पहले टी-20 मैच में बल्ले से विफल रहे सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने दूसरे टी-20 में वापसी की और अर्धशतकीय पारी खेली थी। आज लोकेश राहुल अपने घरेलू मैदान इस फॉर्म को जारी रखने की कोशिश करेंगे। टेस्ट-वनडे गवानें के बाद इंग्लैंड के पास आखिरी मौका है इंग्लैंड का भारत दौरा काफी निराशजनक रहा है। पहले टेस्ट और फिर वनडे सीरीज गवानें के बाद इंग्लैंड के पास ये आखिरी मौका है। इंग्लैंड किसी भी हालत में इस मैच को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। टीम के बल्लेबाजों ने सीमित ओवरों में हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले टी-20 मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन उनके दिमाग में होगा और वह इसके खिलाफ पूरी तैयारी से उतरेंगे। टीम की बल्लेबाजी जो रूट, कप्तान इयोन मोर्गन, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स और मोइन अली पर ही निर्भर करेगी। पिछले दोनों मैचों में टॉस जीत कर मोर्गन ने गेंदबाजी चुनी है। तीसरे मैच में भी मेहमान इसी रणनीति के मैदान में उतर सकती है। टी-20 में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है और भारत के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोके रखा। क्रिस जोर्डन और टाइमल मिल्स ने खुद को इस सीरीज में साबित किया है। वहीं स्पिन में अली भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं। मोर्गन चाहेंगे कि उनके गेंदबाज इसी प्रदर्शन को जारी रखें। राहुल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान कोहली लोकेश राहुल और कप्तान विराट कोहली का पारी का आगाज करना तय है। हालांकि दोनों ओपनरों ने पिछले दोनों टी-20 मैचों में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए हैं। मध्य क्रम में सुरेश रैना, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धौनी और मनीष पांडे जैसे अनुभवी खिलाड़़ी होने से टीम का बल्लेबाजी क्रम बेहद मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि पिछलें दोनों मैचों में भारत की बल्लेबाजी एक ईकाई के तौर पर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। जिसकी वजह से भारत दोंनों मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। पीछले टी-20 मैच में भारतीय गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से भारत छोटे से लक्ष्य को बचाने में कामयाब रहा। अनुभवी गेंदबाज आशीष नेहरा और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई थी। भारत के हाथ से फिसल रहे मैच को आखिरी ओवर जीत में तबदील करने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। इसके साथ-साख भारतीय स्पीनर्स युजवेंद्र चहल और अमित मिश्रा के साथ-साथ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर रैना ने भी कसी हुई गेंदबाजी की थी। एक बार फिर भारत को अपने गेंदबाजों से तीसरी टी-20 मैच में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोनों टीमें इस प्रकार हैं- भारत: विराट कोहली (कप्तान), महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), युवराज सिंह, सुरेश रैना, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, मंदीप सिंह, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह, परवेज रसूल और अमित मिश्रा। इंग्लैंड: इयोन मोर्गन (कप्तान), जो रूट, जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली, सैम बिलिंग्स, जोस बटलर, जैक बॉल, लियाम डॉसन, क्रिस जोर्डन, लियाम प्लंकेट, आदिल रशीद, बेन स्टोक्स, डेविड विली और टाइमल मिल्स।

