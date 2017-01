ईडन गार्डन में रविवार को इंग्लैंड और भारत के बीच हुए तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय लगातार तीसरी बार रवींद्र जडेजा का शिकार होकर पवेलियन लौटे। रॉय 10 चौके और एक छक्का लगा चुके थे और शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार भी वे अपने अर्धशतक को शतक में नहीं बदल सके और जडेजा का शिकार होकर पवेलियन लौटना पड़ा।

रॉय ने पुणे में हुए पहले वनडे में 73 और कटक में हुए दूसरे वनडे में 82 रन बनाया था और दोनों ही बार उन्हें जडेजा ने पवेलियन की राह दिखाई थी। तीसरे वनडे में भी जडेजा के विकेट लेने के बाद ट्विटर पर भी रॉय और जडेजा छाए रहें।

एक क्रिकेट प्रेमी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'जेसन रॉय, जो रूट और बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि 50, 60 या 70 रन बना लेने के बाद शतक कैसे लगाएं।'

बता दें कि रॉय ने तीसरे वनडे से एक दिन पहले शनिवार को कहा था कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलना चाहते हैं और शायद आईपीएल का कोई क्लब इस बार उन्हें खरीदे।

रॉय की इसी इच्छा पर एक क्रिकेट प्रेमी अंकित दिक्षित ने ट्वीट किया, 'आईपीएल के लिए जेसन रॉय का ऑडिशन सफल रहा।'

एक अन्य क्रिकेट प्रेमी विवेक चौहान ने ट्वीट किया, 'जेसन रॉय ने निश्चित तौर पर आईपीएल की नीलामी के लिए अपनी कीमत बढ़ा ली है।'

ऐसा नहीं है कि ट्विटर पर सिर्फ रॉय की चुटकी ही ली गई, बल्कि कुछ लोगों ने जडेजा की तारीफ भी की।

एक ट्वीट में कहा गया, 'रवींद्र जडेजा निश्चित तौर पर इस सीरीज में जेसन रॉय के लिए भयानक सपना साबित हुए हैं।'

यहां पढ़ें कुछ ट्वीट

I must say #JasonRoy has a thing for #RavindraJadeja with his straighter one..he always gets bold after looking at it.. #INDvENG