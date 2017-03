कैप्शन प्लीज: ICC ने इस फोटो पर मांगा कैप्शन,फैन्स ने दिए मजेदार जवाब

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया की जीत का जश्न पूरे देश में देखने को मिला। भारत ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की है।

इस जीत के साथ ही आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट टीम की एक तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो में विराट, पुजारा, उमेश यादव जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं। आईसीसी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, कैप्शन दीस (Caption this)

इसके बाद भारतीय फैन्स लगातार मजेदार कैप्शन सजेस्ट कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा है, 'विराट बोल रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि मैं टीम में हूं या नहीं, आप लोग ऑस्ट्रेलिया को ठेंगा दिखा सकते हो'

@ICC @imVkohli - it doesn't matter i am in or out, u guys gave to aussies big "Thenga" @cheteshwar1 - yes bro