कुलदीप की तारीफ पर उतरे क्रिकेटर्स, सहवाग बोले 'इस चाइना के...'

युवा चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में 4 विकेट झटककर यादगार डेब्यू करने के लिए पूर्व क्रिकेटरों की सराहना मिली। दिग्गज क्रिकेटर्स ने ट्वीट करके उनके शानदार प्रदर्शन की तारीफ की।



कुलदीप को आज टेस्ट में डेब्यू करने का मौका दिया गया, उन्होंने 68 रन देकर 4 विकेट हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को पहले दिन 300 रन पर आउट करने में बड़ी भूमिका अदा की।

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाजी में वैरिएशन के लिए कुलदीप की प्रशंसा की।

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, 'मैं कुलदीप यादव के वैरिएशन और जिस तरह से उसने शुरूआत की, उससे प्रभावित हूं। ऐसा ही मजबूत प्रदर्शन करते रहो, यह तुम्हारे लिए यादगार मैच हो सकता है।'

I am impressed with @imkuldeep18's variations and the way he has started. Keep going strong, this can be your match to shine. — sachin tendulkar (@sachin_rt) March 25, 2017

विरेंद्र सहवाग ने कुलदीप की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, 'इस चाइना के माल की लंबी गारंटी है। शानदार फिरकी लेली ऑस्ट्रेलिया की।'

Is China ke maal ki lambi guarantee hai.

India's first ever Test Chinaman bowler Kuldeep Yadav ,shaandaar firki le li Australia ki. pic.twitter.com/WMgFLEor74 — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 25, 2017

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा जांघ की चोट से उबर रहे हैं, जिससे उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए नहीं चुना गया। उन्होंने कुलदीप को रहस्यमयी स्पिनर करार दिया।

New mystery guy in the house @imkuldeep18 #Magical. On the other hand brilliant hundred from smith. — Rohit Sharma (@ImRo45) March 25, 2017



पूर्व भारतीय आफ स्पिनर हरभजन सिंह ने टवीट किया, यह स्वप्निल शुरूआत करने के लिये, शाबाश कुलदीप यादव। जादुई गेंदबाजी भगवान की कपा रहे, चमकते रहो।

Welldone @imkuldeep18 for making a dream debut..magical bowlingmay god be with you.. god bless..keep shining #INDvsAUS @stevesmith49 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 25, 2017

एक अन्य पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक ने अपने टिवटर हैंडल पर लिखा, पदार्पण करने वाले खिलाड़ी के लिए बेहतरीन शुरूआत। दो बहुत अच्छे विकेट और जिस तरह से उसने गेंदबाजी की, शानदार।

Wonderful beginnings for a debutant.. 2 very good wickets &the way he has bowled.. Way to go.. God bless #KuldeepYadav — Kartik Murali (@kartikmurali) March 25, 2017

पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने भी कुलदीप की तारीफ की। उन्होंने लिखा, युवा खिलाड़ी कुलदीप ने गेंदबाजी में शानदार स्पैल डाला।