अश्विन और जडेजा की फिरकी खतरनाकः बेयरस्टो

मुंबई, एजेंसी

First Published:12-01-2017 08:24:18 PM Last Updated:12-01-2017 08:24:18 PM

इंग्लैंड के बल्लेबाज जानी बेयरस्टो ने स्वीकार किया कि पुणे में 15 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज में उनकी टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की भारतीय स्पिन जोड़ी का सामना करना एक बड़ी चुनौती होगी।



मेहमान टीम आज दूसरे अभ्यास मैच में अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली भारत ए टीम से हार गई। बेयरस्टो ने इस मैच के बाद कहा कि मैंने टेस्ट मैचों में अश्विन और जडेजा का सामना किया था। हम जानते हैं कि वे कितने बेहतरीन हैं। यह बड़ी चुनौती होगी। ऑफ स्पिनर अश्विन ने टेस्ट सीरीज में 28 विकेट चटकाये थे जो उनके स्पिन जोड़ीदार से दो ज्यादा थे। बेयरस्टो ने टेस्ट सीरीज में 44 रन प्रति पारी के हिसाब से 352 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 11 कैच भी लपके थे और दो स्टंप किये थे। इंग्लैंड की टीम आज दूसरे अभ्यास मैच में 48.5 ओवर में 282 रन पर सिमट गई और इस स्कोर को अंजिक्य रहाणे की अगुवाई वाली भारत ए टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। बेयरस्टो को नहीं लगता कि यह ज्यादा चिंता की बात है कि उनकी टीम का मध्यक्रम फिर चरमरा गया जैसा कि यहीं ब्रैबोर्न स्टेडियम में पहले अभ्यास मैच के दौरान हुआ था लेकिन उसमें उनकी टीम जीत गई थी। उन्होंने कहा कि हमने दो बार करीब 300 रन बनाए। मुझे नहीं लगता कि यह चिंता की बात है। बतौर टीम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और नियमित रूप से 300 रन बना रहे हैं। लेकिन एक तरह से यह अच्छा है कि पुणे के बजाय हार यहीं मिली। इससे हमें दोबारा ध्यान लगाने के लिए समय मिल जाएगा।

Web Title: england batsman jonny bairstow odi series ravichandran ashwin ravindra jadeja indian spin duo

