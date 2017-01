टीम में बेटे युवी की वापसी, ट्विटर पर ट्रेंड हुए पापा योगराज

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। युवराज के टीम इंडिया में सेलेक्शन (महेंद्र सिंह धौनी के कप्तानी छोड़ने) के बाद से ही उनके पिता योगराज सिंह ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। बता दें कि योगराज सिंह महेंद्र सिंह धौनी पर तीखे हमलों के लिए कई बार चर्चा में रहे हैं। इस बार ट्विटर पर कुछ फनी ट्वीट्स की वजह से ट्रेंड में आए हैं।

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 15 जनवरी से पुणे में शुरू होने जा रही है। तीन मैचों की वनडे और टी-20 सीरीज के लिए युवराज सिंह की टीम में वापसी हुई है। विराट पहले से ही टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अब वो वनडे और टी-20 टीम की भी कमान संभालेंगे।

योगराज ने एक बार युवराज को टीम से बाहर होने के पीछे धौनी को जिम्मेदार ठहराया था। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ धौनी नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए थे। योगराज ने इस फैसले पर भी सवाल करते हुए कहा था कि, 2011 के फाइनल में युवराज को नंबर चार पर बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन धौनी ने उसे रोककर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पढ़ें योगराज सिंह को लेकर वायरल हो रहे जोक्स-

1.

#ViratKohli New ODI & T20 Captain #IndvsEng Yograj Singh's Facebook status: Feeling Happy with #YuvrajSingh pic.twitter.com/npbAqVwjBc

2.

Yograj Singh, when he saw the team sheet. #YuviIsBack #YuvrajSingh pic.twitter.com/5x3l7UDsjd