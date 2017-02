जालंधर में हरभजन सिंह ने डाला वोट, आम जनता से की भागीदारी की अपील

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:04-02-2017 11:49:36 AM Last Updated:04-02-2017 11:52:46 AM

क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी मां अवतार कौर के साथ जालंधर के बूथ संख्या 23 पर वोट डाला। हरभजन 11 बजे के करीब अपनी मां के साथ वोट डालने पहुंचे थे। जालंधर के पोलिंग बूथ 23 में हरभजन के पहुंचने के बाद वहां तैनात ऑफिसर और गार्ड्स ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई।

Pehle 2parties the,ab 3 hai, kaafhi votes divert honge,par jo bhi jeete woh Punjab ko apne party se pehle rakhe-Harbhajan Singh #PunjabPolls pic.twitter.com/XRePDUmmFp — ANI (@ANI_news) February 4, 2017

हरभजन ने राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हुए कहा, 'पहले दो पार्टियां थी, अब तीन है। इस वजह से काफी वोट बटेंगे। मगर जो भी पार्टी जीत कर आती है उनसे गुजारिश है कि आप पंजाब को अपनी पार्टी से पहले रखना।'

Person at polling booth no.23 in Jalandhar asked Cricketer Harbhajan Singh for a selfie and the latter obliged #PunjabPolls2017 pic.twitter.com/FO23J5SMew — ANI (@ANI_news) February 4, 2017

Official at polling booth no.23 in Jalandhar takes a selfie with Cricketer Harbhajan Singh, who came there to cast his vote #PunjabPolls2017 pic.twitter.com/xjdrra3aE3 — ANI (@ANI_news) February 4, 2017

Cricketer Harbhajan Singh along with his mother Avtar Kaur, waiting to cast his vote at polling booth no.23 in Jalandhar #PunjabPolls2017 pic.twitter.com/vOFn715HKu — ANI (@ANI_news) February 4, 2017

हरभजन ने सभी आम जनता से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, 'पंजाब की सभी जनता से गुजारिश है कि वे वोटिंग में अपनी हिस्सेदारी निभाए। हम लोग हमेशा सरकार से शिकायत करते हैं कि वो जनता की नहीं सुन रही। लेकिन, आज समय है कि हम अपने पसंद की सरकार चुने। वोट डालकर हम अपनी पसंद की सरकार का चुनाव कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करे।'

बता दें कि पंजाब में सुबह 10.30 बजे तक 12 फीसदी लोगों ने वोट डाले थे।

