क्रिकेट AUS पर भड़के ठाकुर, कोहली को निशाना बनाने को बताया अहंकार

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने मौजूदा टेस्ट सीरीज में डीआरएस पर विराट कोहली को निशाना बनाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। ठाकुर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के आचरण को अभद्र और अहंकार से भरा करार दिया।



DISGRACEFUL behaviour by Australian media & @CricketAus officials in the way they are talking abt a legend of the game @viratkohli 1/3 — Anurag Thakur (@ianuragthakur) March 23, 2017

इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय द्वारा लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मद्देनजर बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाये गए ठाकुर ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हमेशा से भारत के मामले में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता रहा है।



ठाकुर ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, विराट कोहली जैसे लीजैंड के मामले में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का बतार्व अभद्र रहा है। उन्होंने कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अहंकार है जो हमेशा से क्रिकेट में मर्जी चलाने और खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा है।

What sort of 'truce' ws this? @BCCI compromised the integrity of their #TeamIndia Capt @imVkohli & didn't stand by their players & team. 2/3 — Anurag Thakur (@ianuragthakur) March 23, 2017



ठाकुर ने यह भी कहा कि बीसीसीआई के हुक्मरान पूरी तरह से भारतीय टीम का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह किस तरह की संधि है। बीसीसीआई ने अपने कप्तान के स्वाभिमान की परवाह नहीं की और टीम तथा खिलाड़ियों के साथ खड़ा नहीं हुआ।

Its the fault of @BCCI & complete arrogance of @CricketAus who've alwys tried to dictate terms in cricket and target players. 3/3 — Anurag Thakur (@ianuragthakur) March 23, 2017

