ICC AWARDS: अश्विन ने कहा, सचिन और राहुल के साथ खड़ा होना बड़ा सम्मान

ICC AWARDS: अश्विन ने कहा, सचिन और राहुल के साथ खड़ा होना बड़ा सम्मान

नई दिल्ली, एजेंसी

First Published:22-12-2016 04:14:53 PM Last Updated:22-12-2016 04:14:53 PM

आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 अवॉर्ड के लिए चुने गए भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुशी जताते हुए कहा है कि उनके लिए सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज क्रिकेटरों की तरह यह सम्मान पाना गर्व की बात है।



आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज और नंबर एक ऑलराउंडर अश्विन ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुने जाने पर कहा, 'मेरे लिए यह अवॉर्ड पाना सम्मान की बात है। मेरे लिए यह अहसास खास है कि मैं सचिन और द्रविड़ जैसे बड़े खिलाड़ियों की तरह आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना हूं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना और भी खास उपलब्धि है।'



अश्विन साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अश्विन से पहले यह सम्मान पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (2004) और सचिन तेंदुलकर (2010) को मिला हुआ था। वह सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी चुने गये हैं और इसी के साथ द्रविड़ के बाद मात्र दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें एक ही साल में वैश्विक संस्था ने दोनों पुरस्कारों के लिए चुना है। साल 2004 में पूर्व कप्तान द्रविड़ को आईसीसी ने साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के रूप में चुना था। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने मिस्बाह



भारतीय क्रिकेटर ने कहा, 'इस सफलता के लिए मैं बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे लिए पिछले कुछ साल अहम रहे हैं लेकिन यह साल और भी खास हो गया है। मैंने इस साल जिस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी की वह मेरे लिए खेल का सबसे उल्लेखनीय सुधार रहा है। लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है।' अश्विन ने कहा, 'मैं अपने परिवार को यह ट्रॉफी समर्पित करना चाहता हूं। साथ ही आईसीसी और टीम के साथियों को इस सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे सपोर्ट स्टाफ ने भी बहुत मदद की है। महेंद्र सिंह धौनी के टेस्ट से संन्यास के बाद टीम में कई बदलाव आये। एक युवा खिलाड़ी ने कप्तानी संभाली और सही दिशा में टीम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा टीम में अब कई नए खिलाड़ी भी हैं।'



इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अश्विन को बधाई देते हुएये कहा, 'अश्विन के लिए यह साल यादगार रहा है और उन्होंने मैचों में ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। वह इस युग के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में गिने जाने के योग्य हैं।'



उन्होंने कहा, 'आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कारों के लिए चुना जाना बड़ी उपलब्धि है। अश्विन का प्रदर्शन खुद ही यह बयां करता है कि वह इसके हकदार हैं। मैं उन्हें आईसीसी की ओर से बधाई देता हूं।' ICC ODI टीम ऑफ द ईयरः कप्तान बने कोहली, धौनी को नहीं मिली जगह

