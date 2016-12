ICC AWARDS: द्रविड़ के बाद ऐसा करने वाले महज दूसरे भारतीय बने अश्विन

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर आर अश्विन के लिए साल 2016 बहुत खास रहा। अश्विन ने इस साल की शुरुआत टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज से की थी और इसका अंत भी ऐसे ही किया। आईसीसी अवॉर्ड्स में भी अश्विन छाए रहे, उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला। दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया।

ICC Cricketer of the Year @ashwinravi99 says thanks after winning the Sir Garfield Sobers Trophy and Test Cricketer of the Year #ICCAwards pic.twitter.com/B3eW9ZIEZs