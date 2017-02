विराट को बताया प्रोड्यूसर तो अनुष्का बोलीं, कुछ तो शर्म...

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म 'फिल्लौरी' से क्रिकेटर विराट कोहली का नाम जोड़ा जा रहा था। इस फिल्म को अनुष्का खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन चर्चा थी कि इस फिल्म को विराट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अनुष्का ने इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए बेहद बोल्ड बयान दिया है।

अनुष्का ने ये जवाब ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए दिया है। उन्होंने लिखा, 'फिल्लौरी को फॉक्स स्टार हिंदी और क्लीन स्लेट फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। तो जो भी टीवी चैनल्स, अखबार और वेबसाइट ऐसी खबरें दो रहे हैं कि फिल्म को किसी और ने प्रोड्यूस किया है, वो अपने फैक्ट्स सही कर लें। जो गलत खबरें छापते हैं, मुझे उन पर शर्म आती है। ऐसी फर्जी खबरों को 'सोर्सेस' के जरिए सही बताना, मेरी और मेरी कड़ी मेहनत की इंसल्ट है।'

Putting to rest some rumours that have been doing the rounds for some days now pic.twitter.com/bqS498U1tC