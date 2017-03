बिग बी का AUS को करारा जवाब: बताया विराट ने क्यों नहीं खेला 4th टेस्ट

टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जीत का जश्न पूरे देश देखने को मिला। भारत ने 2-1 से इस सीरीज पर कब्जा जमाया।

अमिताभ बच्चन ने भी इस जीत पर बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए लिखा है, 'भारत को बधाई। ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह हारे। यह मोडा डांस का वक्त है। मोडा डांस का मतलब पंजाबी लोग समझ सकेंगे। मोडा कंधे को कहते हैं... हाहाहा...।'

इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को करारा जवाब भी दिया है। धर्मशाला टेस्ट में विराट कोहली चोट की वजह से जब खेल नहीं पाए थे उस वक्त ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेड हॉज ने विराट पर तंज कसते हुए कहा था कि कोहली आईपीएल में खेलने के लिए अंतिम टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

विराट विवाद- इस AUS खिलाड़ी ने किया हमला, कहा-रहाणे को रहने दो कप्तान

अमिताभ बच्चन ने ब्रेड हॉज के इस बयान पर करारा जवाब देते हुए लिखा है, 'ब्रेड हॉज ने कहा था कि विराट आईपीएल में खेलने के लिए 4th टेस्ट से हट गए, क्या बकवास है। विराट ने ऐसा इसलिए किया क्‍येांकि वे दिखाना चाहते थे कि उनके बिना भी टीम इंडिया, ऑस्‍ट्रेलिया के छक्‍के छुड़ा सकती है।'

T 2477 - Brad Hodge says 'Virat skipped 4th to play IPL' .. RUBBISH ! he did it to tell you that his team can wallop you even without him ! pic.twitter.com/FVxFpYcgEq