पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे और विवादों में रहने वाले सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने एक बार फिर बहुत अटपटा सा बयान दे डाला है। उनके इस बयान के बाद से ट्विटर पर लोग उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। शहजाद ने खुद की तुलना टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट से कर डाली। फिर क्या था लोगों ने शहजाद को जमकर कोसना शुरू कर दिया।

Ahmed Shehzad "If you look at Virat Kohli, Kane Williamson & Joe Root, you will see that unlike me, they all got a lot of support" #Cricket