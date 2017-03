मैच जीतने के बाद कोहली ने टीम को लेकर किया ये Emotional Tweet

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट मैच 75 रनों से जीत लिया है। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला गया ये मैच चौथे दिन ही खत्म हो गया। भारत की ओर से के.एल. राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। राहुल ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में 51 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अश्विन ने पहली पारी में दो और दूसरी पारी में छह विकेट लिए।

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने जीत के बाद ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया, 'आज बहुत स्पेशल दिन था, हम एक टीम हैं, हमारी जीत साथ में होती है और हार भी साथ में। मुझे तुम पर गर्व है। जय हिंद।'

Special day this. We are a team. We win together we lose together. Proud of you boys. Jai Hind pic.twitter.com/nhmeI8YTvq