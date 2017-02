श्रीसंत-आकाश के बीच Twitter War, ऐसे शुरू हुई बहस

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:05-02-2017 12:01:15 PM Last Updated:05-02-2017 12:50:26 PM

भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और श्रीसंत अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं, लेकिन आज कल दोनों काफी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल, दोनों के बीच जमकर ट्विटर वॉर चल रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक फैन ने आकाश से श्रीसंत की वापसी को लेकर सवाल पूछा तो आकाश ने कहा, 'खेलने योग्य तो हैं, लेकिन जब एक बार प्लेयर मैच-स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में बैन हो जाता है तो उसे फिर दोबारा वापसी का मौका नहीं देना चाहिए।'

आकाश के इस ट्वीट के वायरल होने के कुछ दिन बाद श्रीसंत ने आकाश को जवाब देते हुए ट्विट किया, 'आकाश आप डबल फेस कैसे हो सकते हैं। भाई? आपको ये कहने में भी शर्म आ रही है। आपकी बातें सुनकर बुरा लगा, लेकिन मैं जरूर खेलूंगा।'

@cricketaakash how can u be so 2 faced?? Bro?? Ashamed to even call u that ..really sad to know (what have u replied?? Really..I will play pic.twitter.com/r4Ervw5sox — Sreesanth (@sreesanth36) 3 February 2017

आकाश ने फिर ट्वीट किया और लिखा, 'मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं और मेरी ये सोच मेरे सगे भाई के लिए भी यही होगी।'

Not two-faced. That's my opinion and I stand by it. Never told anyone anything else. I would have the same opinion for my own brother. https://t.co/gGSLqXbZui — Aakash Chopra (@cricketaakash) 3 February 2017

उसके बाद श्रीसंत ने ट्वीट किया, 'मुझे उम्मीद है कि आपका देशद्रोही वाला कमेंट उन 13 प्लेयर के लिए भी होगा, जिन पर फिक्सिंग का आरोप तो लगा था, लेकिन उनके नाम सामने नहीं आए थे।'

@sreesanth36 I wish you well. God bless. — Aakash Chopra (@cricketaakash) 3 February 2017

तो आकाश ने जवाब दिया कि मैंने देशद्रोही शब्द का उपयोग नहीं किया था, लेकिन हां मैं ये अब भी कहूंगा कि जिन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लग चुका है उसे वापसी करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

I didn't use the word 'desh drohi' but yes, my opinion on this issue isn't subjective. One rule for everyone. https://t.co/kooirNK4UE — Aakash Chopra (@cricketaakash) 3 February 2017



PHOTOS & VIDEO: वीरू के स्कूल पहुंचे मिस्टर कूल धौनी, ऐसे जमा रंग

सचिन-वीरू ने इस PHOTO के लिए एक-दूसरे को किया TROLL