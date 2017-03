पुराने नाई से आज भी बाल कटवाते हैं धौनी, इन 6 बातों पर करेंगे SALUTE

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:05-03-2017 08:21:59 AM Last Updated:05-03-2017 08:21:59 AM

अपने कप्तानी में महेंद्र सिंह धौनी ने टीम इंडिया को कई बार यादगार जीत दिलाई है, जिसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद किया जाता रहेगा। कैप्टन कूल कहे जाने वाले धौनी असल जिंदगी में भी हमेशा जमीन से जुड़कर ही रहते हैं। उनके व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। चाहे वह क्रिकेट का मैदान हो या फिर ग्राउंड के बाहर लोगों के बीच... वह हमेशा अपने कूल अंदाज से लोगों को प्रभावित करते ही नजर आए हैं। आइए आज हम आपको ऐसे 6 वाकया बताते हैं कि जिन्हें जानकर आप भी समझ जाएंगे कि क्यों कूल कहलाते हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी... 1- अपने पुराने नाई से कटवाते हैं बाल धौनी पुराने दिनों में जब रांची में क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे तो वह हमेशा एक ही नाई से ही बाल कटवाते थे। आज भी जब धौनी रांची में होते हैं तो लग्जरी हेयर सैलून न जाकर अपने घर में उन्हीं नाई को बुलाकर बाल कटवाते हैं। 2- स्कूटी से पीछा करते लड़की के साथ खिचाईं सेल्फी एक लड़की रांची में धौनी की हमर का स्कूटी से पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक इसलिए गई ताकि वो उनके साथ एक सेल्फी क्लिक कर सके। रांची की कॉलेज स्टूडेंट आराध्या का क्रेजी अंदाज से धौनी भी अट्रैक्ट हुए और उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचते ही सेल्फी क्लिक करवाई। अपने फैन के लिए धौनी एयरपोर्ट के बाहर कुछ देर रुके भी... अब धौनी के इस अंदाज को देखते हुए कहीं भी नहीं लगता कि खुद को बड़ा सेलिब्रिटी मानते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा अपने फैन्स को स्पेस देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। अागे की स्लाइड में जानें धौनी की ऐसी ही 4 बातें, जिनपर आप जरूर करेंगे सैल्यूट

