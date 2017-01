2nd ODI: शादी के कारण टीम इंडिया को नहीं मिला होटल, पुणे में कर रही प्रैक्टिस

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:17-01-2017 12:25:04 PM Last Updated:17-01-2017 12:52:27 PM

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की शानदार जीत के बाद दूसरा वनडे दो दिन बाद गुरुवार को कटक में खेला जाना है। लेकिन, खबरों की मानें तो भारतीय टीम अभी भी पुणे में ही रुकी हुई है। टीम इंडिया बुधवार सुबह यानी मैच से एक दिन पहले पुणे से कटक के लिए रवाना होगी। जबकि पहला वनडे रविवार को ही खेला गया था। एक क्रिकेट वेबसाइट के अनुसार इंग्लैंड टीम तो कटक पहुंच कर प्रैक्टिस शुरू कर चुकी है मगर भारतीय टीम अभी भी पुणे में ही है और पुणे में ही दूसरे वनडे की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि कटक में जिस होटल के कमरे में भारतीय टीम को ठहराया जाना था वहां शादी के समारोह के कारण सभी कमरे बुक हैं। होटल का कमरा गुरुवार की सुबह ही उपलब्ध हो सकेगा। क्रिकेट साइट से बातचीत करते हुए ओडिशा के क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आशीर्बाद बेहरा ने बताया कि रूम की कमी के कारण टीम को पुणे में मजबूरन रहना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय टीम प्रबंधन के एक अधिकारी का कहना है कि बुधवार को होटल का कमरा उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि टीम बुधवार की सुबह 11:30 बजे कटक पहुंचेगी। आज पुणे में टीम इंडिया करेगी प्रैक्टिस रविवार को मैच के बाद सोमवार को टीम इंडिया के प्रैक्टिस का शेड्यूल नहीं रखा गया था। आज टीम पुणे में ही प्रैक्टिस करेगी। वनडे की तैयारी पर बेहरा ने कहा कि सभी चीजों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि पुणे की ही तरह यहां भी मैच का आयोजन सफल रहेगा। होटल की उपलब्धता के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, 'जहां तक होटल की बात है तो हमारा खुद का बस इन चीजों पर नहीं चलता है, हम लोग तभी होटल बुक कर सकते हैं जब वह उपलब्ध हो। बांग्लादेश ने 122 सालों बाद तोड़ा यह शर्मनाक रिकॉर्ड

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: 2nd odi due to wedding reason indian team is facing lack of hotel room still practising in pune

From around the Web