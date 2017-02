और इस तरह विराट कोहली शामिल हो गए 100 करोड़ क्लब में

भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने एक ब्रांड के लिए 100 करोड़ की डील साइन की है। मीडिया खबरों के मुताबिक कोहली ने स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड प्यूमा से 8 साल के लिए डील साइन की है। इस डील को साइन करने के बाद विराट पहले ऐसे खिलाड़ी है, जो एक ब्रांड के लिए 100 करोड़ लेंगे।

बता दें कि इससे पहले प्यूमा ने इतनी बड़ी डील जमैकन स्प्रिंटर यूसैन बोल्ट-असाफा पॉवेल, फ्रेंच फुटबॉलर थियरे हेनरी-ओलिवर जिराड के साथ की थी। विराट ने इस डील को लेकर एक ट्वीट भी किया था।

A new era begins now. With @PUMA. #Forever #ForeverFaster pic.twitter.com/3d4rS3aHou