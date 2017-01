'दंगल' में जूनियर गीता फोगट बनीं एक्ट्रेस जायरा वसीम को मिल रही धमकियों के बीच उनके समर्थन में अब भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भी आ गए हैं। गंभीर ने ट्विटर के जरिए अपना समर्थन दिखाया। उन्होंने तीन ट्वीट किए, पहले ट्वीट में गंभीर ने लिखा, 'दंगल में जायरा के अभिनय को गैर-इस्लामिक बताना और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात पर बवाल मचाने वालों का ये नंगापन है।'

Calling @zairawasim "unislamic" for acting in Dangal or meeting @MehboobaMufti is naked suppression. Ashamed dat she had 2 apologise. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 17 January 2017

अपने दूसरे ट्वीट पर गंभीर ने लिखा, ये सब जायरा के साथ इसलिए हुआ है क्योंकि वो महिला हैं। क्या ये सारी बातें वो शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान को बोल सकते हैं?

To me whole @zairawasim episode smells of sexual bias. Can someone say d same thing 2 @aamir_khan @BeingSalmanKhan @iamsrk? — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 17 January 2017

अपने तीसरे ट्वीट में गंभीर ने लोगों की महिलाओं को लेकर छोटी सोच के बारे में लिखा, आदमी तो आदमी ही हैं जो जायरा जैसी लड़कियों से असुरक्षित महसूस करते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर 'म्हारी छोरियां आज भी छोरों से कम हैं।'

Men will be men. Insecure 2 see a girl like @zairawasim get wings. Sadly we think "Maahri Choriyan AAJ B Choron se kum hain." @aamir_khan — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) 17 January 2017

बता दें कि जायरा वाले इस मामले में गीता फोगाट भी सामने आईं। उन्होंने ट्विटर पर जायरा का समर्थन करते हुए लिखा, जायरा हमें तुम पर गर्व है, तुम्हें चिंता करने की जरुरत नहीं है और हिम्मत रखो।

#ZairaWasim we are proud of you dear don't worry and stand strong pic.twitter.com/6bHQZHXou9 — geeta phogat (@geeta_phogat) 16 January 2017

