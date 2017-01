आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई न होने से अधिवक्ताओं में उबाल

चंदौली। हिन्दुस्तान टीम

First Published:16-01-2017 11:20:38 PM Last Updated:16-01-2017 11:30:32 PM

चंदौली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेमप्रकाश सिंह व उनके बेटे हेमंत सिंह की गोली मारकर हत्या के तीन दिन बाद भी हत्यारोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से सोमवार को अधिवक्ताओं में उबाल देखने को मिला। जिले के चारों तहसील में अधिवक्ताओं ने न्यायायिक कार्य का बहिष्कार का पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सदर कचहरी परिसर से जुलूस निकालकर एसपी कार्यालय पर धरना दिया। चेताया कि जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अधिवक्ता आंदोलन को बाध्य होंगे। सदर कचहरी परिसर से अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाल पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। नगर भ्रमण के दौरान पुलिस ने अधिवक्ताओं को रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का प्रयास असफल रहा। अधिवक्ताओं ने एसपी दीपिका तिवारी को ज्ञापन देते हुए मृतक आश्रितों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी, लापरवाह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई, हत्यारोपितों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में मुरलीधर सिंह, चंद्रमौलि उपाध्याय, रणधीर सिंह, सरफराज अहमद, शशिशंकर सिंह, कपिलदेव सिंह, राणा प्रताप सिंह, लवकुश पटेल, राकेशरत्न तिवारी, इमरान सिद्दीकी, सुनील कुमार सिंह, अनिल सिंह, शिवम तिवारी, रिजवान हाशमी, दिनेश यादव, अरुण सिंह, अजीत आदि अधिवक्ता शामिल रहे। नियामताबाद प्रतिनिधि के अनुसार मुगलसराय बार एसोसिएशन के सदस्यों ने तहसील में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष स्वामीनाथ पाठक ने कहा कि यदि हत्यारोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। इस मौके पर संजय सिंह, फिरोज अहमद, जयप्रकाश यादव, मान सिंह, कृष्णानंद त्रिपाठी, निजामुद्दीन, भोलानाथ तिवारी आदि मौजूद रहे। डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन मुगलसराय के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में बैठक कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष अजय राय, रमाकांत सिंह, खालिद वकार आबिद, तौफिक खान, विरेंद्र पाल, एहसान, अरविंद पांडेय, रिजवान आदि मौजूद रहे। चकिया प्रतिनिधि के अनुसार चकिया बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर अध्यक्ष नारायणदास की अध्यक्षता में बैठक की। अधिवक्ता की हत्या की निंदा की। इस मौके पर महामंत्री जयप्रकाश सिंह, उमाशंकर सिंह, लालजी सिंह, बनारसी सिंह, शंभूनाथ सिंह, जयप्रकाश सिंह, शिवपूजन पटेल, रामकृत, भईयालाल, पंकज सिंह, शहाबुद्दीन, प्रदीप जायसवाल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। सकलडीहा प्रतिनिधि के अनुसार बार एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक बार के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बार अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा, डेमोक्रेटिक बार के संरक्षक अजय सिंह, रमाशंकर खरवार, जगदीश सिंह, संजय कुमार सिंह, शैलेंद्र पांडेय, दुर्गेश सिंह, अतुल तिवारी, आशुतोष सिंह, श्रीकांत राजभर, अब्दुल रसीद, शिवपजून राम, मनोज कुशवाहा, विजय सिंह, अशोक मिश्रा, रामविलास यादव, संदीप यादव, सुभाष सिंह, श्यामजी प्रसाद, विजय प्रताप आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

