अब वोडाफोन का धमाकेदार ऑफर, Jio-एयरटेल को टक्कर देता है यह प्लान

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:04-03-2017 10:41:09 AM Last Updated:04-03-2017 10:41:09 AM

रिलायंस जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन भी टक्कर देने के लिए मैदान पर उतर आया है। सभी कंपनियां अपने ग्राहको को लुभाने के लिए एक दूसरे से बेहतर प्लान देने के होड़ में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन अपने नए प्लान 'वेलकम बैक ऑफर' में 342 रुपये में 28जीबी 3G/4G डाटा और 28 दिन के लिए अनलिमिडेट कॉलिंग देगी। इससे पहले कुछ ऐसा ही प्लान एयरटेल और रिलायंस जियो ने भी दिया था। कुछ ऐसा है 'वेलकम बैक ऑफर' टेलीकॉम टॉक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन लॉन्च होने वाले अपने 'वेलकम बैक ऑफर' में दो प्लान लाने की तैयारी में है। दोनों प्लान 346 रुपये और 342 रुपये के होंगे। जिसमें 342 रुपये वाले प्लान में 28 जीबी डाटा और 1 महीने लिमिटेड कॉलिंग है, हालांकि एक दिन में 1 जीबी डाटा ही यूज किया जा सकता है। वहीं 346 रुपये वाले प्लान में अनलिमिडेट कॉलिंग और 10 जीबी डाटा मिलेगा जिसकी वैधता 28 दिन होगी। इसके तहत ग्राहक प्रति दिन 300 वॉयस कॉल कर सकते हैं और इसके बाद कॉलिंग चार्ज लगेगा। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वोडाफोन 15 मार्च तक इस प्लान की टेस्टिंग कर रही है। जो ग्राहक 15 मार्च के पहले यह रिचार्ज करवाते हैं उन्हें 15 मार्च के बाद इसी प्लान के तहत इतना ही एक्स्ट्रा डाटा फ्री मिलेगा। उदाहरण में यदि आप 342 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो 28 दिन के बाद आपके अकाउंट में मौजूदा प्लान फिर से फ्री में एक्टिव हो जाएगा। क्या है एयरटेल और जियो का मिलता-जुलता प्लान? देश की शीर्ष दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने रिलायंस जियो के प्राइम ऑफर को टक्कर देने के लिए दो नए अनलिमिटेड प्लान लांच किए हैं। इनमें पहला 149 रुपये और दूसरा 349 रुपये का है। हालांकि, कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 149 रुपये के प्लान में एयरटेल से एयरटेल फ्री कॉलिंग है और रोमिंग पर इनकमिंग फ्री है। इसमें 2 जीबी डेटा भी मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होगी। वहीं, 349 रुपये वाले प्लान में 28 जीबी डेटा मिलेगा। संभवत: यह प्लान एक साल के लिए होगा। हालांकि, फिलहाल एयरटेल का यह ऑफर भी वोडाफोन की तरह ही चुनिंदा यूजर्स के लिए है। उधर, रिलायंस जियो ने अपने प्राइम सदस्यों के लिए पेशकश के तहत दिए जा रहे लाभ बढाए हैं। कंपनी का कहना है कि जो प्राइम सदस्य 303 रुपये का रिचार्ज करेंगे, उन्हें 5 जीबी का अतिरिक्त डेटा मिलेगा।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: vodafone to welcome back offer 28gb data and unlimited calling at rs 346

From around the Web