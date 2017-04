मोदी सरकार का तोहफा: RBI गर्वनर की सैलरी तिगुना बढ़ी, अब मिलेंगे...

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:02-04-2017 03:18:46 PM Last Updated:02-04-2017 03:20:05 PM

Web Title: rbi guv urjit patel gets an over 100 jump in monthly salary pay hiked from rs 90000 to rs 25 lakh