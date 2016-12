BSNL से 144 रुपये में महीनेभर जमकर करो बात

चेन्नई, एजेंसी

First Published:31-12-2016 06:53:22 PM Last Updated:31-12-2016 06:53:22 PM

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि ने शनिवार को अपने ग्राहकों के लिए 144 रुपये की नई योजना पेश की। इस योजना के तहत ग्राहक एक महीने की अवधि के लिए किसी भी नेटवर्क पर असीमित लोकल और एसटीडी कॉल कर सकेंगे। विभिन्न दूरसंचार कंपनियों द्वारा असीमित मुफ्त कॉल सुविधा की पेशकश के बीच बीएसएनएल ने भी इसी प्रकार की योजना पेश की है। बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि योजना छह महीने के लिए वैध है। इसके तहत एक महीने के लिए किसी भी नेटवर्क पर असीमित स्थानीय और एसटीडी कॉल की पेशकश की गई है। साथ ही इसमें 300 एमबी डाटा भी होगा। ग्राहकों को दो नए पैक सौंपते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि नए पैक के साथ कॉल पूरी तरह मुफ्त है। यह प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों के लिए यह उपलब्ध होंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी ने देश में 4400 वाईफाई हॉटस्पाट शुरू करने समेत कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने देशभर में 4400 हॉटस्पाट शुरू किया है। मुझे लगता है कि चेन्नई के समीप महाबलीपुरम में इसी प्रकार का वाईफाई हॉटस्पॉट है। हमारी रणनीति इसका विस्तार करना है। अगले एक साल में हमारे पास 40000 वाईफाई हॉटस्पाट होंगे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: public sector telecommunications company bharat sanchar nigam limited unlimited local and std calls

From around the Web